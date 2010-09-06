Объемы реализации алкогольных напитков в Орловской области за последние три года снизились на 42%, следует из данных Росалкогольрегулирования.

Снижение продаж фиксируется фактически по всем группам алкогольных напитков: крепкий алкоголь – минус 45%, вино – минус 30%.

Снижение продаж демонстрирует даже пиво, реализация которого росла каждый год.

Означают ли эти цифры то, что орловцы стали меньше пить или часть легального рынка алкоголя ушла «тень»? Ответы на эти вопросы мы вряд ли узнаем. Надеемся на первую причину.