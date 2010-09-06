В течение 2016 года муниципальными заказчиками Орла заключено 4103 муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и  оказание услуг для городских нужд на общую сумму 1,75 млрд рублей.

Это на 250 млн рублей больше, чем было годом ранее, сообщила сегодня на рабочем совещании в администрации областного центра начальник управления муниципальных закупок Татьяна Дерябкина.

Проведено 5312 конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Из них 713 - это электронные аукционы, 49 - открытые конкурсы, 40 -  конкурсы с ограниченным участием, 332 – запросы котировок и др.

В 2016 году общая сумма экономии, полученная при проведении конкурентных закупок для муниципалитета, составила 119 млн рублей, или 8% от объема закупок. На этот вид закупок приходится и самая большая сумма заключенных контрактов – чуть более одного миллиарда рублей.

Самый высокий средний уровень конкуренции (число участников на одну закупку) также наблюдался при проведении электронных аукционов – 5,07.

Для сравнения: этот показатель в открытых конкурсах – 1,13, в конкурсах с ограниченным участием – 1,05, при запросе котировок – 2,38, при запросе предложений – 1,1.

Средний суммарный показатель конкуренции при проведении муниципальных закупок в Орле в 2016 году составил 2,15, сообщила Татьяна Дерябкина.  

Сколько средств были проведены через закупки неконкурентным способом (заключение контракта с единственным поставщиком), она не сообщила. 

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