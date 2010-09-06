В 2016 году в администрацию Орла поступило 52 заявления на перевод жилых помещений в нежилые и четыре заявления на перевод из нежилого помещения в жилое помещение.

На рассмотрение межведомственной комиссии было вынесено 34 заявления. В результате по 23 заявлениям комиссией приняты положительные решения, по 11 - отказано до выполнения требований, указанных в протоколах комиссии.

Об этом сообщил сегодня на рабочем совещании в администрации Орла начальник управления градостроительства Олег Минкин.

В 2015 году власти согласовали 46 таких заявлений, в 2014 – 68.