6 февраля подписано постановление Правительства Орловской области о переводе земельного участка площадью почти 29 гектаров в Становском сельском поселении Орловского района из категории земель сельхозназначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи …».

Решение о переводе земли принято по заявлению ООО «Керама песок».

Участок примыкает к лесу урочище Карловское с юго-восточной стороны. Как следует из публичной кадастровой карты, участок земли находится на территории бывшего ТОО «Становое» (отделения «Становое» «Агрофирмы «Мценская»).

ООО «Керама-песок» зарегистрировано в Орле на улице Сурена Шаумяна в 2011 году. В учредителях компании три физлица. Основной вид деятельности - добыча камня, песка и глины.

Как логично можно предположить, что этот участок будет использоваться под разработку песчаного карьера.