Налоговая служба рекомендует жителям региона до 1 апреля 2017 года подать заявление об использовании льгот по налогам на недвижимость или транспорта за 2016 год, говорится в сообщении УФНС по Орловской области.     

Если в прошлом году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу по имущественным налогам, то заявить об этом можно в любой налоговый орган. Сделать это лучше до 1 апреля 2017 года, чтобы налоговая служба учла льготу при расчете налога за 2016 год. 

 

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие документы можно любым удобным способом: через интернет-сервисы налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ИФНС»; по почте или обратившись лично в налоговую инспекцию. 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

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