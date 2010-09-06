8 февраля государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», выполняющее функции конкурсного управляющего банка «Церих», подало в Арбитражный суд Орловской области иски о признании недействительными сделок по покупке двух дорогих автомобилей.

Речь идет о приобретении у физлиц автомобилей TOYOTA LAND CRUISER 200 и MERCEDES-BENZ E 200.

Иномарки были куплены банком «Церих» 8 февраля прошлого года, фактически накануне приостановки операций по счетам и отзыва лицензии.

Напомним, что проблемы у банка «Церих», зарегистрированного в Орле, стали достоянием общественности в феврале прошлого года. С 20 февраля банк приостановил операции по проведению безналичных расчетов и выдаче наличных денежных средств. А 26 февраля ЦБ отозвал у него лицензию.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 21 апреля прошлого года «Церих» был объявлен банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 апреля 2017 года.