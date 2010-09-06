По состоянию на 1 января 2017 года объем госдолга Орловской области по сравнению с той же датой прошлого года увеличился на 23,2%.

Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты России об исполнении консолидированных бюджетов регионов.

Рост объемов долговых обязательств произошел в 49 регионах, констатирует СП.

При этом самый значительный в Республике Крым – в 13,1 раза, Ненецком автономном округе – в 3,6 раза, Тюменской области – в 1,8 раза, Кабардино-Балкарской Республике – на 40,6 %, Республике Хакасия – на 37,2 %, Курганской области – на 28,3 %, Республике Коми – на 23,8 %, Орловской области – на 23,2 %, Курской области – на 22,2 %, Костромской области – на 20,5 %, Ханты-Мансийском автономном округе – на 20,5 %.

В целом по стране отношение госдолга субъектов РФ составляет 33,8% объема налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. (в 2015 году 36,5 %). При этом объем госдолга превысил 100% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов в восьми регионах России. Орловской области среди них нет.

Суммарный госдолг регионов России в 2016 году имел тенденцию к снижению. Однако в декабре он вырос до 2,35 трлн рублей, что на 1,5% выше, чем в начале года, несмотря на реализуемую регионами политику оптимизации расходов, говорится в докладе СП.

Расходы региональных бюджетов на обслуживание государственного и муниципального долга в 2016 году составили 153,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,2%.

Наиболее значительные суммы долговых обязательств имеют Краснодарский край (150 млрд. рублей, что составляет 88,2% доходов бюджета субъекта РФ), Московская область (98,2 млрд. рублей и 25,6 %), Республика Татарстан (93,4 млрд. рублей и 48,7 %), Красноярский край (95,9 млрд. рублей и 58,9 %).

На 1 февраля 2017 года госдолг Орловской области составил 15,8 млрд рублей.