Началась декларационная кампания по налогу на доходы физлиц, сообщает УФНС по Орловской области.

Сдать декларацию о доходах за 2016 год надо до 2 мая этого года. 

Отчитаться по налогу на доходы обязаны граждане, которые в 2016 году:

- продали имущество, находившееся в собственности менее трех лет (если оно приобретено до 1 января 2016 года), менее пяти лет – в отношении имущества, приобретенного с 1 января 2016 года.

- получили доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками – супругами, родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

- получали выигрыши;

- сдавали имущество в аренду;

- получали и доход от зарубежных источников.

Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Декларацию представляют в налоговые органы по месту жительства (месту учета). На граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов, этот срок не распространяется. Оги могут представить декларации в течение всего года. 

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.

За непредставление декларации по НДФЛ и неуплату налога в срок предусмотрены штрафы.  

- за непредставление декларации в срок - 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

- за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

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