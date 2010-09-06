Строительная компания «Зенит» на своем сайте анонсировала строительство дома, который будет относиться к бизнес-классу.

Жилой комплекс под названием «Панорама» на улице Михалицына, 1 в Орле назван флагманским объектом компании. «Панорама» высотой в 17 этажей) будет состоять из двух секций на 262 квартиры и 200 парковочных мест.

Из описания проекта можно узнать отличительные особенности «Панорамы».

Это увеличенная высота – три метра от пола до потолка, панорамное остекление трех верхних этажей дома, увеличенные оконные проемы во всех квартирах, наружная система теплоизоляции фасада и так далее.

«Зенит» обещает закрытую территорию с системой контроля управлением доступом и возможностью установки собственниками видеодомофонов, круглосуточное видеонаблюдение с записью информации на жесткий диск (не менее 20 камер), двери сейфы во всех квартирах, велопарковки, ландшафтный дизайн и прочие усовершенствования и «фишки».

О сроках начала реализации проекта, а также ценовом уровне компания не сообщает. Проектная декларация объекта пока также не размещена.