На начало этого года из общего числа зарегистрированных в Орловской области предприятий  организация 27,5% занимались оптовой и розничной торговлей и ремонтом автотранспорта и другим бытовым ремонтом.

В абсолютном выражении это 4649 предприятий и организаций, следует из данных Орелстата.

На втором месте – юрлица, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг. Их доля в общем числе юрлиц 15,6% (2644 предприятия).

На третьем месте (1669 юрлиц) – обрабатывающие производства. Их доля 9,9%.

Предприятия, связанные со строительством, занимают четвертое место. Их доля в общем числе юрлиц – 9,4% (1596 предприятий).

В сфере предоставления коммунальных социальных и персональных услуг работают 1436 юрлиц. Это 8,5%.

Сельскохозяйственных предприятий в Орловской области на начало года было зарегистрировано 1091 единица. Это 6,4% от общего числа юрлиц в регионе. Это к вопросу о расхожем утверждении, что Орловская область «аграрный регион».

Всего на 1 января этого года в Орловской области было зарегистрировано 16 932 предприятий и организации. 

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