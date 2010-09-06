Компания «Инжилком» к концу этого обещает сдать многоквартирный дом на 400 квартир на улице Андирианова в Орле.

Это второй дом из пяти, входящих в жилой комплекс «Андрианова», который строит компания, сообщил в интервью журналу «Единый региональный вестник недвижимости» гендиректор ЗАО «Инжилком» Валентин Невров.

- Один дом мы заселили летом 2016 года. Второй, на 400 квартир, сдадим в конце этого года. Третий дом будет готов к сдаче к 2018 году. Следующие дома планируются к сдаче на 2019 и 2020 годы, - сказал Валентин Невров.

Как только микрорайон будет готов, здесь в отдельном здании разместится крупный сетевой магазин. Заинтересованность в этом объекте уже высказали несколько розничных сетей.

Кроме того, в микрорайоне «Андрианова» предусмотрено строительство двух спортивных залов размерами 18 на 32 метра для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, ручной мяч и теннис, рассказал глава «Инжилкома».