Суммарный объем операций с платежными картами в Орловской области в 2016 году увеличился на 15 % и превысил 91 млрд рублей.

Об том сообщил управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Юрий Мишустин.

- В 2016 году на четверть выросло количество операций. Держателями платежных карт совершено более 41 млн транзакций. Этому также способствует развитие необходимой инфраструктуры: за прошлый год количество банкоматов, платежных и электронных терминалов в регионе выросло на тысячу единиц и составляет на сегодняшний день более 7,5 тыс. устройств, - отметил Юрий Мишустин.