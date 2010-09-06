За прошлый год в бюджет Орла от рекламной деятельности поступило порядка 23 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в администрации Орловской области глава Департамента госимущества и земельных отношений Андрей Синягов.

Он подводил рекламные итоги года в рамках перераспределения полномочий: как известно, рекламные функции областные власти забрали у муниципалитетов себе.

По фактам незаконного размещения рекламных конструкций департамент направляет материалы в правоохранительные органы, рассказал господин Синягов (вот правоохранительные органы радуются такой допнагрузке – прим. «ВО»).

В 2016 году полиция привлекла к административной ответственности 266 лиц с наложением штрафа на общую сумму 878 тысяч рублей, рассказал глава департамента. (Средняя сумма штрафа составила 3,3 тыс. рублей посчитал «ВО»).

Департамент за год выписал 2,6 тысячи представлений на снос незаконных рекламных конструкций. Демонтировано 38%. При этом было выдано только 363 разрешения на установку рекламных конструкций.