В Орловской области 217 магазинов, работающих в сельской местности заблаговременно подключились к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), сообщает администрация региона.

Это примерно 40% всех торговых точек, работающих в сельских районах Орловской области. Это позволит им с июля этого года продолжить розничные продажи алкогольной продукции.

Как известно, с 1 июля 2017 года в России торговать в розницу алкоголем можно будет только через систему ЕГАИС.

Всего в Орловской области работают 304 организации розничной торговли и общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. 909 мест реализации алкогольной продукции находятся в городских поселениях, а 559 – в сельских. Из них 1239 – магазины, 229 – объекты общепита.