Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» к управлению Росреестра в Орловской области.
Компания просит суд признать незаконным и отменить решения ведомства о приостановке госрегистрации перехода права долевой собственности земельного участка в Троснянском районе.
Кроме того, Знаменский СГЦ просит суд обязать управление Росреестра провести государственную регистрацию договора купли-продажи доли земли сельхозназначения площадью 771,4 гектара в Троснянском районе (на территория бывшего ТОО «Южное»).
Иск принят, предварительное заседание суда назначено на 17 мая.