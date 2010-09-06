«Комбайновый завод «Ростсельмаш» планирует построить крупный дилерский центр, который будет располагаться на въезде в Орел.

Об этом сообщил сегодня гендиректор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев, который прибыл в Орловскую область с рабочим визитом.

В центре будут представлены образцы сельхозтехники, а также организована система сервисного и постгарантийного обслуживания.

Планы по строительству дилерского центра комбайнового завода закреплены в соглашении о сотрудничестве между Орловской областью и «Ростсельмашем». Документ подписали сегодня гендиректор завода Валерий Мальцев и первый вице-губернатор Александр Бударин.

За последние три года «Ростсельмаш» поставил в Орловскую область более 200 единиц сельхозтехники.