С момента признания «Орловского социального банка» банкротом «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое выполняет роль конкурсного управляющего, подало в суд 46 исков о признании недействительными сделок банка. 

Как сообщает АСВ, суд полностью или частично удовлетворил 36 заявлений о признании сделок недействительными. По пяти исковым заявлениям АСВ было отказано, производство еще по пяти заявлениям прекращено.

Агентство продолжает взыскивать средства с должников «Орелсоцбанка». По состоянию на 1 марта этого года,  в суды подано 593 иска на общую сумму почти 4,9 млрд рублей. Из них в полном объеме или частично удовлетворено 539 исков на 4,1 млрд рублей.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 794 исполнительных производств на общую сумму 4 357 688 тыс. руб., 175 из которых на сумму 2 244 204 тыс. руб. окончены в связи с невозможностью взыскания.

«Орелсоцбанк» был признан банкротом в июле 2012 года. В мае 2012 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию.

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