Орел – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги роуминговой активности абонентов в 2016 году.

Главной тенденцией года стал рост интернет-трафика, который клиенты Tele2 скачали в национальном и зарубежном роуминге.

По итогам 2016 года количество абонентов Tele2, воспользовавшихся услугами национального и международного роуминга, выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. Число абонентов, путешествующих по России, увеличилось на 15%, а выехавших за границу – уменьшилось на 5%.

Голосовой трафик абонентов Tele2 в роуминге в прошлом году вырос на 30%. При этом компания зафиксировала значительное увеличение продолжительности исходящих вызовов, совершенных абонентами оператора в путешествиях по России: клиенты Tele2 проговорили на 70% минут больше, чем годом ранее. Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, выросло на 10%.

Интернет-трафик в поездках по России и за границей увеличился год к году в 8 раз. В национальном роуминге этот показатель вырос в 7,5 раза, а в международном – в 4,5. Активное пользование услугами передачи данных и рост популярности мессенджеров привели к сокращению количества SMS, отправленных в международном роуминге. Их число уменьшилось почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего года.

Самыми посещаемыми среди абонентов Tele2 странами стали: Белоруссия, Казахстан, Украина, Финляндия, Испания, Турция, Эстония, Польша, Италия и Азербайджан. Эти страны посетили 58% всех клиентов оператора, выезжавших в прошлом году за границу. По сравнению с 2015 годом наибольший прирост роумеров был зафиксирован в Белоруссии, Украине и Эстонии – их количество удвоилось. Реже абоненты Tele2 стали посещать Казахстан и Турцию.

Самыми активными пользователями национального роуминга оказались абоненты Tele2 из Челябинска, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. На их долю приходится четверть голосового трафика и треть всех отправленных в путешествиях по России текстовых сообщений.

Чаще всего клиенты Tele2 пользовались услугами роуминга в июле–сентябре. На этот период приходится более трети всех роуминговых активностей за год. Их спад зафиксирован в первые месяцы года – январь, февраль и март. Так, например, интернет-трафик абонентов, находящихся в этот период в зарубежных поездках и путешествиях по России, был в три раза меньше, чем в самые активные месяцы года.

В Орловской области в 2016 году большая часть абонентов Tele2 предпочла зарубежным поездкам путешествия по России. Услугой национального роуминга воспользовалось абсолютное большинство клиентов компании – российские регионы посетили 93% пользователей.

В международном и национальном роуминге абоненты Tele2 в Орловской области продемонстрировали высокую активность в использовании мобильных услуг. Суммарно, за пределами домашнего региона, орловчане проговорили на 43% минут больше, чем годом ранее. Интернет-трафик в поездках по России и за границей увеличился год к году более чем в 5,3 раза. Количество SMS, отправленных абонентами компании в роуминге, осталось на уровне прошлого года. 

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