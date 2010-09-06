Бывший директор КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Альберт Гутнов оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщила прокуратура Орловской области.

Мировой суд по заявлению зампрокурора Орловского района признал бывшего начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Альберта Гутнова виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами.

Административное производство в отношении бывшего начальника «Орелгосзаказчика» возбудили после того, как он не счел нужным в установленный законом срок ответить на обращение жительницы Орловского района.

По итогам рассмотрения Альберт Гутнов оштрафован на пять тысяч рублей. Как известно, господин Гутнов покинул пост директора «Орелгосзаказчика» в начале апреля этого года.