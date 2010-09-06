Управление УФАС в Орловской области проводит плановый анализ состояния конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов Орловской области по итогам 2016 года.

Всем участникам данного рынка УФАС предлагает заполнить размещенные на сайте орловского управления таблицы и анкеты.

- Сведения просим направить в адрес Орловского УФАС России на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , оригинал ответа на почтовый адрес Орловского УФАС России: 302000, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.21, - уточнили в ведомстве.