К началу апреля в налоговые инспекции Орловской области представлено более трех тысяч заявлений на получение льгот по имущественным налогам, сообщает УФНС по Орловской области.

До начала массового начисления имущественных налогов за 2016 год орловские налоговики провели широкую информационную кампанию, в рамках которой рекомендовали гражданам заявить о своих правах на льготы до 1 апреля 2017 года.

УФНС России по Орловской области напоминает, что использование налоговых льгот носит заявительный характер.