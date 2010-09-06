Орловский молочный завод Danone все-таки будет закрыт.

Это произойдет в ближайшее время, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на зампреда областного правительства Дмитрия Бутусова. Он сообщил эту неутешительную новость сегодня на заседании профильного комитета областного Совета.

- Мы настаивали на том, чтобы нам дали возможность найти инвестора, прежде, чем закрывать производство. Предложили подключить наших товаропроизводителей, чтобы они смогли выкупить производство по адекватной цене. Но компания делает все с точностью до наоборот. Мое личное мнение, это стратегия, компания не желает видеть каких-либо конкурентов. На переговорах нам четко дали понять, что данное решение согласовано на уровне председателя правительства. По всей видимости, там все договорено, - цитирует издание слова Дмитрия Бутусова.

Первые слухи о предстоящем закрытии молочного производства в Орле и Липецке  появились еще в 2015 году. Потом вроде бы затихли. И вот вернулись уже не в виде слухов, а реальной ликвидацией единственного в Орле крупного молокозавода. На предприятии работают около 400 человек. 

Это к вопросу, почему нельзя продавать иностранцам стратегические предприятия.

В сентябре прошлого года тот же Дмитрий Бутусов в ответ на сообщения в СМИ о планах по закрытию завода дал официальный комментарий, в котором заявил, что «Группа компаний Danone не планировала закрывать принадлежащий ей молочный завод в Орле».  

Тогда господин Бутусов сослался на информацию, полученную орловскими властями, из головной компании Danone Россия.

«Тема была отработана с председателем правления национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андреем Даниленко», - говорилось тогда в пресс-релизе областной администрации по этому вопросу.

Орловский городской молочный завод был построен и введён в эксплуатацию в 1983 году. В 1999 году на базе гормолзавода создаётся ОАО  «Молочный комбинат «Орловский», крупнейшее предприятие молочной промышленности в регионе. С 2001 года ОАО входит в новый большой холдинг предприятий молочной продукции «ЮниМилк». А в 2008-ом реорганизуется в форме присоединения к ОАО «Компания ЮНИМИЛК».

Затем «ЮниМилк» продал завод французскому концерну Danone. Последствия теперь известны.

По данным из открытых источников, в 2014 году объем переработки молока на орловском заводе Danone составил  почти 27 тысяч тонн, в 2015 году - уже 18,7 тыс. тонн.

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