Совместная разработка представителей «Орелэнерго» и ОрелГАУ включена в реестр рацпредложений МРСК Центра.

Ведущий инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Александр Балабин и доцент кафедры электроснабжения ОрелГАУ Юрий Волчков получили удостоверение на рационализаторское предложение по методу анализа эффективности работы и критериям принятия решения о ремонте силового трансформатора, принятое к использованию в ПАО «МРСК Центра».

Рацпредложение орловских инженеров обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и снижает потери в сетях.

Предложенная орловцами система оценки и анализа будет внедряться во всех филиалах ПАО «МРСК Центра», сообщает «Орелэнерго».