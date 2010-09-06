Совместная разработка представителей «Орелэнерго» и ОрелГАУ включена в реестр рацпредложений МРСК Центра.
Ведущий инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Александр Балабин и доцент кафедры электроснабжения ОрелГАУ Юрий Волчков получили удостоверение на рационализаторское предложение по методу анализа эффективности работы и критериям принятия решения о ремонте силового трансформатора, принятое к использованию в ПАО «МРСК Центра».
Рацпредложение орловских инженеров обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и снижает потери в сетях.
Предложенная орловцами система оценки и анализа будет внедряться во всех филиалах ПАО «МРСК Центра», сообщает «Орелэнерго».