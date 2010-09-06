Правительство Орловской области рассчитывают на то, что в ближайшее время в регион прибудет представитель компании Danon, который будет уполномочен обсудить условия продажи орловского молочного завода.

Об этом вчера на заседании профильного комитета облсовета сообщил зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов.

Как вчера сообщили орловские СМИ, французский концерн Danon закрыл свой завод в Орле.

Господин Бутусов, который еще осенью прошлого года опровергал сообщения в СМИ о планах по закрытию завода, теперь сказал, что Danon уже закрыл несколько производств в других регионах России, и Орел в этом смысле не исключение.

«Удалось достигнуть договоренности с представителями руководства компании «Данон» о предоставлении максимально возможных выплат уволенным сотрудникам. В настоящее время решается вопрос о трудоустройстве работников предприятия», - со ссылкой на Дмитрия Бутусова сообщает пресс-служба областной администрации.

Как все будет на самом деле, узнаем уже скоро. 

Примечательно, что в официальном пресс-релизе областного Совета по итогам заседания этого же комитета по этому острому вопросу нет ни одного слова. 

Орловский городской молочный завод был построен и введён в эксплуатацию в 1983 году. В 1999 году на базе гормолзавода создаётся ОАО  «Молочный комбинат «Орловский», крупнейшее предприятие молочной промышленности в регионе. С 2001 года ОАО входит в новый большой холдинг предприятий молочной продукции «ЮниМилк». А в 2008-ом реорганизуется в форме присоединения к ОАО «Компания ЮНИМИЛК».

Затем «ЮниМилк» продал завод французскому концерну Danone. Последствия теперь известны.

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