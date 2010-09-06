11 апреля Арбитражный суд Орловской области отложил на 16 мая заседание по иску ООО «Черкизово - Свиноводство» к управлению ветеринарии о взыскании 324 млн рублей ущерба за уничтожение поголовья свиней из-за АЧС.

Заседание отложено по причине того, что суду необходимо время на изучение документов, представленных сторонами.

Группа «Черкизово» обратилась в суд с иском в конце прошлого года.

Основанием для иска стали убытки, понесенные компанией из-за вспышки африканской чумы свиней в подразделении группы - «Орелсельпром» в 2014 году. Тогда из-за АЧС было уничтожено более 27 тысяч голов свиней.

В «Черкизово- свиноводство» рассматривают уничтожение поголовья, как «фактически произведенную реквизицию» и оценивают убытки в 324 млн рублей.