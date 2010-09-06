Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая исполняет функции конкурсного управляющего банка «Церих», проведет проверку обстоятельств его банкротства.

Об этом говорится в отчете АСВ о ходе конкурсного производства.

В случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве банка, обещает АСВ.

В сентябре прошлого года следственным управлением УМВД РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности председателя Правления Банка по статье «Злоупотребление полномочиями» по факту приобретения прав требования к техническим юридическим лицам у «Капиталбанка».

29 декабря прошлого года в СУ УМВД России по Орловской области направлено заявление о признании банка «Церих» потерпевшим по делу.

В понедельник, 17 апреля, состоится судебное заседание по рассмотрению отчета АСВ, как конкурсного управляющего банка «Церих».

Банк был объявлен банкротом в апреле прошлого года.

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