13 апреля подписано постановление Правительства Орловской области № 152 «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации».

В соответствии с документом, регион намерен привлечь в кредитных организациях РФ кредитные ресурсы размере 1 577 501 600 рублей.

Средства планируется привлечь под процентную ставку не более 10,5% годовых со сроком погашения не позднее 25 декабря 2018 года. 

Кредитные средства область получит в виде двух кредитных линий: возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 000 000 000 рублей и невозобновляемой кредитной линии с лимитом 577 501 600 рублей, следует из текста постановления.

Кредитные ресурсы привлекаются в рамках программы государственных внутренних заимствований Орловской области на 2017 год.

Параметры программы содержатся в законе Орловской области № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Закон принят депутатами областного Совета в декабре прошлого года.

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