Арбитражный суд Орловской области вынес определение о завершении процедуры банкротства (конкурсного производства) в отношении ООО «Ливенский завод пластмасс».

По итогам конкурсного производства погашены требования кредиторов второй и третьей очереди в размере 4,4 млн рублей. Требования кредиторов третьей очереди в сумме 13,2 млн рублей погашены не были (и теперь уже не будут) «по причине недостаточности имущества должника».

После отчета конкурсного управляющего ЛЗП 28 марта этого года, суд пришел к выводу, что процедура конкурсного производства завершена.

Конкурсное производство завершается после продажи имущества должника, окончания расчетов с кредиторами и рассмотрения судом отчета конкурсного управляющего.

Всего в реестр требований кредиторов ООО «ЛЗП» были включены долговые требования на общую сумму 17,7 млн рублей.