7 апреля Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск тульского ООО «Региональная Нерудная Компания» к ГУП Орловской области «Дорожная служба» о взыскании 10,4 млн рублей.

В июле прошлого года между сторонами был заключен договор поставки песка из отсева дробленного гранитного щебня в объеме 10,4 тоны на общую сумму 10,3 млн рублей (по тысяче рублей за тонну).

Товар был поставлен, однако оплаты за него не поступило.

Истец в сентябре прошлого года направил ответчику претензию с требованием погасить задолженность. Однако она осталась без ответа и удовлетворения.

Ответчик представил в отзыве на иск указал, что товар передан не уполномоченному лицу.

«На спорных товарных накладных имеются оттиски печатей ГУП Орловской области «Дорожная служба» и штампов Ливенского и Свердловского дорожных отделов. Печать содержит ИНН и ОГРН ГУП Орловской области «Дорожная служба», аналогичная стоит на договоре и допсоглашении. Доказательств того, что печать ответчика была выведена из оборота, украдена либо утрачена, суду не представлено, подлинность печати не опровергнута, об утере (хищении) печати или фальсификации ее оттиска не заявлялось. Факт принятия товара подтвержден подписями начальников этих отделов. В данном случае суд считает, что представленные документы подтверждают наличие факта передачи товара ответчику», говорится в материалах тульского арбитража.

В итоге иск «Региональной Нерудной Компании» удовлетворен полностью.