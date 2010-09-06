7 апреля Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск тульского ООО «Региональная Нерудная Компания» к ГУП Орловской области «Дорожная служба» о взыскании  10,4 млн рублей.

В июле прошлого года между сторонами был заключен договор поставки песка из отсева дробленного гранитного щебня в объеме 10,4 тоны на общую сумму 10,3 млн рублей (по тысяче рублей за тонну).

Товар был поставлен, однако оплаты за него не поступило.

Истец в сентябре прошлого года направил ответчику претензию с требованием погасить задолженность. Однако она осталась без ответа и удовлетворения.

Ответчик представил в отзыве на иск указал, что  товар передан не уполномоченному лицу.

«На спорных товарных накладных имеются оттиски печатей ГУП Орловской области «Дорожная служба» и штампов Ливенского и Свердловского дорожных отделов. Печать содержит ИНН и ОГРН ГУП Орловской области «Дорожная служба», аналогичная стоит на договоре и допсоглашении. Доказательств того, что печать ответчика была выведена из оборота, украдена либо утрачена, суду не представлено, подлинность печати не опровергнута, об утере (хищении) печати или фальсификации ее оттиска не заявлялось. Факт принятия товара подтвержден подписями начальников этих отделов. В данном случае суд считает, что представленные документы подтверждают наличие факта передачи товара ответчику», говорится в материалах тульского арбитража.

В итоге иск «Региональной Нерудной Компании» удовлетворен полностью.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Компания Danone закрывает завод в Орле – СМИ

2. МВД России сообщило о хищении 136 млн рублей при строительстве орловского «Титаника»

3. СК проверит строительство проблемного дома на ул. Панчука в Орле

4. В Орловской области на строительстве дорог в двух районах украли 28 млн рублей

5. В горсовете Орла прокомментировали зеленые» двери в историческом особняке

 

 

 

 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ