Компания «Научно-производственное предприятие «САГРО», зарегистрированная в Орловской области, строит в Ростовской области завод по производству кормовых добавок, сообщает РБК.

Предприятие будет производить растительныt кормовых добавок на основе эфирного масла орегано. «САГРО» вкладывает в открытие нового производства 60 млн рублей.

Завод заработает на плановую мощность уже осенью 2017 года, строительство объекта планируется завершить в мае этого года.

Завод будет производить порядка тысячи тонн сухого и тысячи тонн жидкого продукта в год. Рынок сбыта для продукции – Россия и страны Евросоюза.

ООО «НПП «САГРО» было зарегистрировано в Орловской области в 2016 году. Адрес регистрации: Орел, переулок Комсомольский, 60. Гендиректором компании является Татьяна Сухорукова. Единственным владельцем ООО является Андрей Сухоруков.

Основной вид деятельности — деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных.