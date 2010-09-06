Депутаты комитета по муниципальной собственности и землепользованию горсовета Орла внесли изменения в положение о заключении концессионных соглашений в отношении городского имущества.

Этот вопрос был рассмотрен сегодня, 18 апреля, на заседании профильного комитета горсовета.

До этого момента нормативными документами Орла не был определен порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. Из-за этого было невозможно на первоначальном этапе оценить целесообразность их включения в концессию, пояснил председатель комитета, депутат Игорь Цуканов.

Вопрос о принятии порядка формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения, будет вынесен на апрельскую сессию горсовета Орла.