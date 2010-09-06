В прошлом году от приватизации муниципального имущества бюджет Орла получил 250 млн рублей.

Об этом сегодня, 18 апреля, на комитете по муниципальной собственности и землепользованию сообщила замначальника УМИЗ Орла Маргарита Савельева.

От реализации нежилых помещений городская казна получила 192,4 млн рублей, от продажи земельных участков — 34,7 млн рублей.

Всего в программу приватизации прошлого года было включено 100 объектов. Проведено 40 торгов и 34 аукциона.

Вместе с тем, из-за отсутствия заявок на участие в торгах остались непроданными 62 объекта недвижимого имущества, включенные в план приватизации на 2016 год.

Часть объектов (51) из них решением горсовета включена в план приватизации на 2017 год, сообщает пресс-служба горсовета Орла.