«Русагрохолдинг» полностью отказался от заявленных ранее планов по строительству в Орловской области крупного птицекомплекса.

Об этом сообщает воронежское «Агенство бизнес информации» со ссылкой на замначальника департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области Юрия Савкина.  

Причиной отказа называются неприемлемые для инвестора условия, а точнее, неурегулированный земельный вопрос.

Орловские власти предлагали инвестору около 500 га во Мценском районе в аренду, а переход в собственность – после строительства и ввода объектов. Однако «Русагрохолдинг» захотел получить 500 гектров земли сразу в собственность. не начиная строительство. 

Власти проявили осторожность, так как никаких гарантий реализации заявленного проекта, «Русагрохолдингом» представлены не были. Кроме того, инвестор не смог подтвердить источники  финансирования проектов.

Орловская область и ООО «Русгарохолдинг» подписали инвестиционное соглашение в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме. Речь шла о строительстве промышленного птицекомплекса производству мяса индейки и тепличного комплекса по выращиванию биологически чистых овощей.

Объем инвестиций предполагался в размере 45 млрд рублей в два проекта до 2019 года.

На фото: счастливый момент подписания соглашения с «Русагрохолдингом» (источник: Орелград)

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