Сегодня депутаты горсовета Орла на заседании профильного комитета рассмотрели ситуацию в муниципальном автотранспортном предприятии ПАТП-1.

Сейчас долги предприятия оцениваются в 55,6 млн рублей, из них – 3,3 млн рублей – по заработной плате сотрудников.

Как показала ревизионная проверка, «кредиторка» у ПАТП-1 копилась годами, при этом подвижной состав постоянно сокращался.

Сейчас в Орле на маршрутах общественного транспорта работают 340 автобусов, из них только 20 – автобусы муниципального предприятия. По сути, роль муниципального перевозчика МУПом утеряна. И, судя по трендам, безвозвратно.

Для нормального функционирования предприятия необходимы новые автобусы. Вместе с тем, по информации главы администрации Андрея Усикова, орловское УФАС заблокировал сделку по лизингу автобусов из-за непредставления муниципалитетом финансовой гарантии.

Управление муниципального имущества Орла предложило два варианта вывода ПАТП-1 из кризиса: продажа части имущества или присоединение к другому муниципальному предприятию ТТП.

Следуя логике событий можно резюмировать, что процедура банкротства становится для ПАТП-1 все более реальной.