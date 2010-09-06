В Орле 19 апреля на мероприятии «День хлеба - 2017» сотрудники «Ростелекома» презентовали облачные решения представителям хлебопекарной отрасли.

Участники мероприятия познакомились с возможностями услуг «Новой телефонии», «Виртуального ЦОДа», «Wi-Fi для бизнеса», а также корпоративной мобильной связи.

Облачные решения от «Ростелекома» позволят предпринимателям сосредоточиться на профильном ведении бизнеса, в частности, развивать новые направления в хлебобулочном производстве.

«Учитывая рост требований к производительности, в частности, серверов, перед организациями встает актуальный вопрос о новом, более мощном оборудовании Это значит – покупка нового «железа», – отметил заместитель директора Орловского филиала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Виталий Андрюшин. – При использовании наших решений, клиент не несет дополнительных капитальных затрат, внося только ежемесячную абонентскую плату. При этом абонент может самостоятельно изменять объем потребляемых ресурсов, а значит и размера абонентской платы. Таким образом, мы помогаем нашим клиентам существенно экономить на вложениях в IT-инфраструктуру».

Облачные сервисы работают на платформе «Ростелекома», что позволяет компании сократить расходы на строительство и поддержание собственной ИТ-инфраструктуры.

Помимо презентации на мероприятии прошли круглые столы, на которых обсуждались потребительские требования к качеству хлебобулочных изделий, расширение производства, а также стратегические вопросы развития отрасли.

На сегодняшний день порядка 100 корпоративных клиентов в Орловской области пользуются облачными услугами от «Ростелекома».