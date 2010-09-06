За три месяца этого года в областное управление налоговой службы поступило 87 жалоб.

В основном, решения налоговиков оспаривают юрлица (70,3% обращений), сообщает УФНС по Орловской области.

Налоговики за это время рассмотрели 74 обращения., Из рассмотренных жалоб удовлетворено 29 (то есть 39% от рассмотренных).

- Введение обязательной досудебной процедуры обжалования актов налоговых органов, а также действий или бездействия их должностных лиц направлена, прежде всего, на урегулирование возникающих споров и разногласий в досудебном порядке и снижение количества обращений налогоплательщиков в судебные органы, - поясняют в УФНС по Орловской области.