Орловский Роспотребнадзор в I квартале этого года провел две проверки финансовых организаций - орловские офисы банка «Агросоюз» и «Россельхозбанка».

В обоих случаях были выявлены нарушения, касающиеся включения в договоры потребительских кредитов условий, ущемляющих права потребителя, сообщает ведомство по итогам проверки. В частности, договоры кредитования и «Агросоюза», и «Россельхозбанка» предусматривали:

- одностороннее изменения банком условий договора,

- списание средств с иных счетов клиента, открытых в банке, в случае если на счете клиента недостаточно средств для списания комиссионного вознаграждения,  

- право банка не продлевать вклад клиента в случае принятия банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида, об ограничении количества пролонгаций по данному виду вклада и еще целый список нарушений законодательства о правах потребителей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, кроме всего прочего «Россельхозбанк» не предоставил по запросу ведомства копии договоров (вклада, займа, кредита, банковского счета), заключенных с физлицами.  

За выявленные нарушения  «Агросоюзу» и «Россельхозбанку» выданы предписания об устранении нарушений. Составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает надзорное ведомство.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Компания Danone закрывает завод в Орле – СМИ

2. МВД России сообщило о хищении 136 млн рублей при строительстве орловского «Титаника»

3. СК проверит строительство проблемного дома на ул. Панчука в Орле

4. В Орловской области на строительстве дорог в двух районах украли 28 млн рублей

5. В горсовете Орла прокомментировали зеленые» двери в историческом особняке

 

 

 

 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ