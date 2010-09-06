Орловский Роспотребнадзор в I квартале этого года провел две проверки финансовых организаций - орловские офисы банка «Агросоюз» и «Россельхозбанка».

В обоих случаях были выявлены нарушения, касающиеся включения в договоры потребительских кредитов условий, ущемляющих права потребителя, сообщает ведомство по итогам проверки. В частности, договоры кредитования и «Агросоюза», и «Россельхозбанка» предусматривали:

- одностороннее изменения банком условий договора,

- списание средств с иных счетов клиента, открытых в банке, в случае если на счете клиента недостаточно средств для списания комиссионного вознаграждения,

- право банка не продлевать вклад клиента в случае принятия банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида, об ограничении количества пролонгаций по данному виду вклада и еще целый список нарушений законодательства о правах потребителей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, кроме всего прочего «Россельхозбанк» не предоставил по запросу ведомства копии договоров (вклада, займа, кредита, банковского счета), заключенных с физлицами.

За выявленные нарушения «Агросоюзу» и «Россельхозбанку» выданы предписания об устранении нарушений. Составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает надзорное ведомство.