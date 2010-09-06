Российское представительство фармацевтического концерна Sanofi в ближайшее время объявит о старте экспортных поставок инсулинов, произведенных на орловском заводе заводе компании.

Об этом 19 апреля в ходе всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» в Москве сообщила генеральный менеджер рецептурного бизнеса Sanofi в России Оксана Монж.

- В 2015 году орловский завод получил европейский GMP сертификат, который позволяет нам поставлять продукцию орловского завода в страны Евросоюза. И со дня на день мы объявим о первой экспортной поставке инсулинов с нашего орловского завода в страны ЕС, - рассказала она.