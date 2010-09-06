По итогам I квартала объем промышленного производства в Орловской области снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Орелстата.

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил за три месяца этого года 90,4 % к уровню I квартала 2016 года (минус 9,6%).

Ввод жилья в регионе упал по сравнению с первым кварталом 2016 года на 24,4%. За три месяца в регионе введено в эксплуатацию 55,7 тысячи кв. метров нового жилья.

Транспортные перевозки выросли в объеме на 53,8%, достигнув 1,58 млрд рублей. 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций остался примерно на уровне I квартала 2016 года и оценивается в 1,3 млрд рублей.

Оборот розничной торговли снизился на 4,1%, общепита – на 1,7%, на 2,3% подрос оборот рынка платных услуг.

Цены и тарифы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросли на 0,9%.

Реальные денежные доходы населения чуть выросли – рост на 1,4%. Средний подушевой доход на каждого жителя Орловской области составил 20 576,2 рубля. Средняя ежемесячная заработная плата - 22 264,1 рубля.

 

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