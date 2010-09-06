В середине апреля в главном медиацентре города Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда.

ВНОТ-2017 – это главное событие года в сфере охраны труда, международная дискуссионная и презентационная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам в области охраны труда

В рамках ВНОТ прошла Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017. Центральной темой экспозиции и деловой программы стало импортозамещение.

По итогам ВНОТ были вручены награды Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность - 2016» за лучшие достижения в сфере обеспечения безопасных условий труда.



Орловское ООО «Альсария» (производитель инновационной запатентованной медицинской продукции с микросферами для реабилитации и профилактики) стало активным участником Всероссийской недели охраны труда, выставки SAPE 2017 и Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность -2016».

В «Альсарии» разработаны и внедрены инновационные комплекты оборудования для кабинетов отдыха и психологической разгрузки (два патента на изобретение 2009 года), работающие на основе эффекта сухой иммерсии и отражённого инфракрасного тепла.

В номинации «Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников первое место заняло ООО «Газпром трансгаз Томск» “Модель профилактической медицины" (1-е место).

Орловское ООО «Альсария» за проект «Инновационные подходы и практики в борьбе с синдромом профессионального выгорания и профилактике профзаболеваний» получила 2-е место и серебряную медаль.

Вручил медаль представителям орловской компании директор Департамента условий и охраны труда Минтруда и соцзащиты РФ Валерий Корж.