В середине апреля в главном медиацентре города Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда.

ВНОТ-2017 – это главное событие года в сфере охраны труда, международная дискуссионная и презентационная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам в области охраны труда 

В рамках ВНОТ прошла Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017. Центральной темой экспозиции и деловой программы стало импортозамещение.

По итогам ВНОТ были вручены награды Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность - 2016» за лучшие достижения в сфере обеспечения безопасных условий труда. 


Орловское ООО «Альсария» (производитель инновационной запатентованной медицинской продукции с микросферами для реабилитации и профилактики) стало активным участником Всероссийской недели охраны труда, выставки SAPE 2017 и Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность -2016».

В «Альсарии» разработаны и внедрены инновационные комплекты оборудования для кабинетов отдыха и психологической разгрузки (два патента на изобретение 2009 года), работающие на основе эффекта сухой иммерсии и отражённого инфракрасного тепла.

В номинации «Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников первое место заняло ООО «Газпром трансгаз Томск» “Модель профилактической медицины" (1-е место).

Орловское ООО «Альсария» за проект «Инновационные подходы и практики в борьбе с синдромом профессионального выгорания и профилактике профзаболеваний» получила 2-е место и серебряную медаль.

Вручил медаль представителям орловской компании директор Департамента условий и охраны труда  Минтруда и соцзащиты РФ Валерий Корж.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Компания Danone закрывает завод в Орле – СМИ

2. МВД России сообщило о хищении 136 млн рублей при строительстве орловского «Титаника»

3. СК проверит строительство проблемного дома на ул. Панчука в Орле

4. В Орловской области на строительстве дорог в двух районах украли 28 млн рублей

5. В горсовете Орла прокомментировали зеленые» двери в историческом особняке

 

 

 

 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ