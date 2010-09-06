В I квартале этого года арбитражными судами рассмотрено четыре заявления кредитных организаций к орловскому управлению Роспотребнадзора.

Все четыре иска банков оставлены без удовлетворения, сообщает надзорное ведомство.

«Темпбанк» пытался оспорить постановления Управления о привлечении к административной ответственности. Проиграл в двух инстанциях.

Не удалось доказать свою правоту и «Почта банку». Постановлением судов двух инстанций ему было отказано в удовлетворении иска, как и банку «ВТБ 24».

За первые три месяца этого года в управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 19 письменных и 25 устных обращений граждан, которые жаловались на нарушения в сфере финансовых услуг.

Девять обращений граждан направлены для рассмотрения в отделение по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО и в УМВД России по Орловской области.