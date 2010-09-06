За первые три месяца этого года в Орловской области собрано более 5,7 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, сообщает региональное УФНС.

Из этой суммы около 1,8 млрд рублей ушли в федеральный бюджет, 3,9 млрд рублей – в региональный.

Федеральных налогов собрано на 19% больше, чем было за I квартал 2016 года. Основной рост получен за счет НДС, сборы которого увеличены на 25,3% (+330,9 млн рублей).

Сборы в региональный бюджет выросли по сравнению с январем-мартом 2016 года на 25,4% (+797,2 млн рублей).

Основной налог, за счет которого формируются поступления в региональный бюджет – налог на доходы физлиц (НДФЛ). Его доля в региональных сборах составила 47,8%.