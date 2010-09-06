Холдинг «Белый фрегат» продает свои агропредприятия в Орловской области холдингу «КДВ Групп», крупнейшему в России производителю снеков и кондитерских изделий.

Об этом сообщил «КоммерсантЪ». Речь идет об ООО «Орловский лидер» и ООО «Орелагроинвест», ОАО «Орловские черноземы» и ОАО «Кромские черноземы».

Общий земельный банк четырех сельхозпредприятий составляет примерно 60 тысяч гектаров.

Сделка оценивается примерно в 1,7 млрд рублей при расчете цены 28 тысяч рублей за один гектар.

Как уточняет издания, после завершения сделки «КДВ Групп» сосредоточится на выращивании сахарной свеклы и пшеницы твердых сортов для кондитерского производства.

На фото: глава холдинга «Белый фрегат» Анатолий Буторин, 2011 год. Фото Екатерины Глазковой