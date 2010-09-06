Орловские газовики по окончании отопительного сезона продолжили практику прекращения подачи газа абонентам-неплательщикам. Были проведены рейдовые мероприятия по отключению газа абонентам, имеющим существенную задолженность за потребленный энергоресурс.

В Орловской области просроченная задолженность неплательщиков среди населения с начала года составила порядка 98,1 млн рублей.

- Такая неприглядная сумма задолженности формируется по большей части из-за одних и тех же недобросовестных потребителей газа, которых мы называем «злостными неплательщиками», - говорит заместитель генерального директора по работе с социально-значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» Сергей Тюрин. – Сейчас самое время усилить работу именно на этом участке: мы предварительно составили «дорожную карту» и будем продолжать отключать должников. К настоящему моменту подача газа прекращена уже более чем 500 абонентам.

В ходе рейда газовики посетили шесть домовладений. Два из них – расположены в село Старцево. У хозяйки дома на улице Германо долги за газ только растут. В этом доме отключения проводились уже неоднократно. Каждый раз хозяика доводит ситуацию до крайней меры, объясняя тем, что не имеет достаточных средств. Однако, зачастую, после отключения от системы газоснабжения владельцы домов сразу находят средства на погашение задолженности, и газ снова подключается.

В ходе рейда сотрудники газовых компаний столкнулись с открытым недовольством неплательщиков из цыганского поселка, оскорблениями и даже угрозами, тем не менее, газ был отключен.

Еще один житель г. Орла, проживающий по улице Елецкая, был неоднократно предупрежден газовиками об отключении в случае непогашения долгов за потребленный газ. Должник опомнился, лишь когда у палисадника возник котлован, ремонтники откопали газопровод, намереваясь отрезать неплательщика. Долг был погашен в тот же день.

В противном случае, после отключения от газа, помимо долга, ему пришлось бы оплатить и проведенные работы по отключению.

Во время рейда специалисты детально разбирались с каждым должником отдельно и проводили индивидуальную разъяснительную работу о том, что безответственное отношение к своим обязательствам абонента будет иметь негативные последствия.

Справка:

Федеральным законом № 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» ужесточена ответственность за несвоевременную оплату газа и за самовольное подключение к газовым сетям.

Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.

Также новым законом увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4 тысяч. Для юридических лиц - до 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация руководителя на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного или частичного ограничения поставки газа, либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в связи с законным требованием поставщика.

Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.