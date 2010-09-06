Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписан протокол о старте экспортных поставок инсулина, произведенного на орловском заводе компании «Sanofi», сообщает ТАСС.

Протокол о старте экспортных поставок подписан руководством компании «Санофи Россия» и губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте в Германия.

Год назад орловский завод «Санофи» начал производство первых в России валидационных серий инсулина последнего поколения, отличающегося меньшим числом побочных эффектов. Проект оценен в полтора миллиарда рублей.

А еще ранее, в 2015 году, компания зарегистрировала свои новые инсулины в США и странах Евросоюза.