На сегодняшний день доля новых он-лайн касс в Орловской области уже превысила 50%.

Половина налогоплательщиков региона, которые обязаны работать с кассами, перешли на новое оборудование, сообщил в интервью «Первому областному» телеканала глава УФНС по Орловской области Сергей Маркевич.

По этому показателю регион в России занимает четвертое место.

Те, кто еще не перешел на он-лайн кассы, должны будут сделать это до 1 июля этого года, с момента вступления в силу соответствующего федерального закона.