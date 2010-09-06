Решением Совета директоров гендиректором ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (дочернего общества АО «Газпром теплоэнерго») назначен Александр Сашенков, сообщает компания. 

Прежний директор Андрей Тимофеев покинул этот пост в связи с переходом на другую работу.

Александр Сашенков с 2014 по 2016 годы уже возглавлял  ООО «Газпром теплоэнерго Орел». Ранее он был директором ООО «Орелтеплогаз». С 2016 по 2017 годы возглавлял ООО «Дмитровтеплосервис». И вот снова вернулся на прежнее место.

АО «Газпром теплоэнерго» (до ноября 2013 года – ОАО «Межрегионтеплоэнерго») создано в 2003 году для реализации проектов в области теплоэнергетики. Компания входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

На территории Орловской области компания представлена ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», которая осуществляет подачу тепла со 111 котельных в Орле, Мценске и Ливнах.

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