Новым председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» избран Александр Рогачев, внук экс-губернатора Орловской области Егора Строева.

Такое решение было принято Советом директоров холдинга 2 июня. Владимир Строев, занимавший этот пост ранее, покинул компанию, как и прогнозировал «ВО» ранее.

Совет директоров ПАО «Орелстрой» также принял решение об образовании исполнительного органа и сформировал Правление компании в составе семи членов.

В правление АО вошли Александр Бойко (гендиректор), Ирина Жигарева, Михаил Круглов, Александр Куликов, Алексей Макаров, Андрей Урванов и Михаил Хренов. Шесть членов правления не имеют акций в уставном капитале общества, один владеет 0,006% акций.

Ранее Владимиру Строеву прочили продвижение по политической линии. В частности, в орловском истеблишменте обсуждалось его возможное назначение на будущий пост председателя правительства, введение которого анонсировал губернатор Вадим Потомский. Также некоторые говорили о том, что Владимир Строев может стать мэром Орла.

Как на самом деле будут развиваться события, узнаем скоро.