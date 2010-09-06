- Наращивать госдолг мы пока не планируем. Мы будет настаивать, чтобы областной бюджет был сбалансированным, бездефицитным, - сказал сегодня на пресс-конференции спикер областного Совета Леонид Музалевский.

- Как это получится, мы посмотрим в конце года. Но сегодня правительству Орловской области удается спланировать расходы и доходы, чтобы бюджет региона был сбалансированным, - отметил он.

Председатель комитета областного Совета по бюджету, налогам и финансам Сергей Волков оценил нынешнюю бюджетную ситуацию в Орловской области, как «достаточно напряженную», но с позитивной динамикой.

- У нас растут основные доходы, растут поступления налога на доходы физлиц, налога на прибыль. Это дает нам основания с оптимизмом смотреть на ближайшие перспективы. А дальше будем смотреть уже по ходу реализации бюджета этого года, - сказал Сергей Волков.

Бюджет Орловской области на 2017 год был утвержден областным Советом в ноябре прошлого года. Первоначально его основные параметры были таковы: доходы – 26, 86 млрд рублей, расходы - 26,84 млрд рублей. Впервые за последние годы бюджет был спланирован без дефицита. Затем в бюджет были внесены поправки в сторону увеличения доходной части, а также расходных статей.

По итогам первого квартала этого года бюджет Орловской области получил 6,2 млрд рублей доходов.  Это на 1,2 млрд рублей (+24,65) больше уровня аналогичного периода прошлого года. Расходы в I квартале составили 6,3 млрд рублей. Расходы сокращены по сравнению с I кварталом прошлого года на 62,2 млн рублей.

Дефицит областной казны за первые три месяца года составил 159, 6 млн рублей. В I квартале область погасила коммерческий кредит в объёме 297 млн рублей.

Госдолг Орловской области на 1 мая 2017 года составлял 15,49 млрд рублей. По сравнению с апрелем этого года он уменьшился на 400 млн рублей.

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