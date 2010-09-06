Территориальное управление Росимущества проводит торги по реализации двух магазинов МУП «Зеленстрой» в Орле: на площади Мира и бульваре Победы.

Магазин на площади Мира, 5 площадью почти 117 квадратных метров выставлен на продажу по стартовой цене 5 006 800 рублей. Недвижимость находится в статусе «арестованное».

Магазин «Зеленстроя» на бульваре Победы, 2 продается по стартовой цене в 8 996 600 рублей. Имущество также находится в статусе арестованное и продается за долги.

Торги по обоим объектам назначены на 18 июля этого года.