Территориальное управление Росимущества проводит торги по реализации двух магазинов МУП «Зеленстрой» в Орле: на площади Мира и бульваре Победы.

Магазин на площади Мира, 5 площадью почти 117 квадратных метров выставлен на продажу по стартовой цене 5 006 800 рублей. Недвижимость находится в статусе «арестованное».

Магазин «Зеленстроя» на бульваре Победы, 2 продается по стартовой цене в 8 996 600 рублей. Имущество также находится в статусе арестованное и продается за долги.

Торги по обоим объектам назначены на 18 июля этого года.  

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